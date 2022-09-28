​Мората получил приз лучшему игроку сборной Испании

Нападающий Альваро Мората получил приз лучшему футболисту сборной Испании за сезон 2021/2022. 29-летний игрок был награждён на гала-вечере издания Marca, о чём рассказывает пресс-служба «Атлетико». Клуб поздравил своего форварда с получением этой награды.

Напомним, что Альваро Мората вернулся в ряды «Атлетико» минувшим летом. С тех пор нападающий провёл за «матрасников» восемь матчей, в которых забил три гола.

После шести сыгранных туров «Атлетико» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующего «Реала» команда Диего Симеоне отстаёт на восемь зачётных баллов.