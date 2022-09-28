Модрич вернулся в расположение «Реала» с травмой

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич вернулся в расположение своего клуба с травмой. По информации от Diario AS, хавбек получил повреждение в последнем матче за сборную Хорватии.

Из-за мышечной травмы Модрич пока тренируется в тренажёрном зале вместе с Каримом Бензема. Участие хорвата в матче против «Осасуны» в рамках 7 тура чемпионата Испании находится под вопросом.

Напомним, Модрич в 6 матчах нового сезона Ла Лиги отметился голом и результативной передачей. Контракт хорвата со «сливочными» рассчитан до окончания нынешней кампании.

Модрид выступает за мадридский «Реал» с лета 2012 года, когда перебрался из «Тоттенхэма».