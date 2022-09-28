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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич вернулся в расположение «Реала» с травмой

28 Сентября 2022 • 15:28 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич вернулся в расположение своего клуба с травмой. По информации от Diario AS, хавбек получил повреждение в последнем матче за сборную Хорватии.

Из-за мышечной травмы Модрич пока тренируется в тренажёрном зале вместе с Каримом Бензема. Участие хорвата в матче против «Осасуны» в рамках 7 тура чемпионата Испании находится под вопросом.

Напомним, Модрич в 6 матчах нового сезона Ла Лиги отметился голом и результативной передачей. Контракт хорвата со «сливочными» рассчитан до окончания нынешней кампании.

Модрид выступает за мадридский «Реал» с лета 2012 года, когда перебрался из «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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