Де Йонг принял условия «Барселоны»

Между представителями каталонской «Барселоны» и агентами голландского полузащитника Френки де Йонга продолжаются переговоры относительно снижения заработной платы игрока.

Согласно сообщениям Managing Barca, хавбек готов принять предложенные «сине-гранатовыми» условия. Стороны могут в скором времени заключить трудовой договор на новых финансовых условиях.

Де Йонг присоединился к «Барселоне» в 2019 году, перебравшись из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Френки провел шесть поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч.