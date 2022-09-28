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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Йонг принял условия «Барселоны»

28 Сентября 2022 • 09:38 Комментировать

Между представителями каталонской «Барселоны» и агентами голландского полузащитника Френки де Йонга продолжаются переговоры относительно снижения заработной платы игрока.

Согласно сообщениям Managing Barca, хавбек готов принять предложенные «сине-гранатовыми» условия. Стороны могут в скором времени заключить трудовой договор на новых финансовых условиях.

Де Йонг присоединился к «Барселоне» в 2019 году, перебравшись из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Френки провел шесть поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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