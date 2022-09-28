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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави разругался с легендой «Барселоны» и хочет убрать его из команды

28 Сентября 2022 • 07:10 Комментировать

Как информируют журналисты Sport.es, взаимоотношения между главным тренером каталонской «Барселоны» Хави Эрнандесом и защитником Херардом Пике окончательно испорчены.

Согласно сведениям источника, стороны разругались из-за недовольства 35-летнего футболиста количеством игрового времени, которое он получает в нынешнем сезоне. Кроме того, Пике не устраивают постоянные просьбы клуба о снижении заработной платы. Хави надоело выслушивать претензии Херарда – тренер больше не хочет видеть его в команде.

Пике является одним из старожилов «сине-гранатовых». Защитник выступает в составе каталонского коллектива с 2008 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Херард Пике
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