Хави разругался с легендой «Барселоны» и хочет убрать его из команды

Как информируют журналисты Sport.es, взаимоотношения между главным тренером каталонской «Барселоны» Хави Эрнандесом и защитником Херардом Пике окончательно испорчены.

Согласно сведениям источника, стороны разругались из-за недовольства 35-летнего футболиста количеством игрового времени, которое он получает в нынешнем сезоне. Кроме того, Пике не устраивают постоянные просьбы клуба о снижении заработной платы. Хави надоело выслушивать претензии Херарда – тренер больше не хочет видеть его в команде.

Пике является одним из старожилов «сине-гранатовых». Защитник выступает в составе каталонского коллектива с 2008 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.