Лионель Месси следующим летом может снова примерить на себе футболку «Барселоны». Каталонцы могут подписать своего звёздного воспитанника бесплатно, ведь контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце сезона 2022/2023.

При этом Лионель Месси не подпишет контракт с «Барселоной», если к тому моменту в команде будет оставаться Херард Пике. Об этом рассказывает Barca Universal со ссылкой на Марка Марбу – журналиста La Porteria.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в январе Херард Пике может сменить «Барселону» на «Атлетико». Видеть опытного защитника в своей команде хочет Диего Симеоне.