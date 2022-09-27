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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Месси хочет, чтобы «Барселона» избавилась от одного игрока слухи

27 Сентября 2022 • 17:59 Комментировать (1)

Лионель Месси следующим летом может снова примерить на себе футболку «Барселоны». Каталонцы могут подписать своего звёздного воспитанника бесплатно, ведь контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце сезона 2022/2023.

При этом Лионель Месси не подпишет контракт с «Барселоной», если к тому моменту в команде будет оставаться Херард Пике. Об этом рассказывает Barca Universal со ссылкой на Марка Марбу – журналиста La Porteria.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в январе Херард Пике может сменить «Барселону» на «Атлетико». Видеть опытного защитника в своей команде хочет Диего Симеоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Херард Пике
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Комментарии (1)
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ингерман
27 Сентября 2022 в 18:06
ай никак на шакеру глазик палажил.. )))
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