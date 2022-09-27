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Чемпионат Испании. Ла Лига

Наставник «Бетиса» Пеллегрини оштрафован на 385 тысяч евро за неуплату налогов

27 Сентября 2022 • 13:07 Комментировать (1)
Сельта
...
Бетис
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02.10 17:15

Известный специалист Мануэль Пеллегрини получил штраф от испанской налоговой службы.

По информации Daily Mail, наказание наставника «Бетиса» за уклонение от уплаты налогов составит 385 тысяч евро.

69-летний чилиец возглавляет севильскую команду с начала сезона 2020/2021. В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги подопечные Пеллегрини находятся на третьей строчке, отставая лишь от мадридского «Реала» и «Барселоны».

В своей карьере Мануэль был наставником таких команд, как «Манчестер Сити», «Малага», «Вест Хэм» и мадридский «Реал».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Мануэль Пеллегрини
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Комментарии (1)
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Alex1972
27 Сентября 2022 в 13:10
И этот туда же... Эх...
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