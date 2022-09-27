Наставник «Бетиса» Пеллегрини оштрафован на 385 тысяч евро за неуплату налогов

Известный специалист Мануэль Пеллегрини получил штраф от испанской налоговой службы.

По информации Daily Mail, наказание наставника «Бетиса» за уклонение от уплаты налогов составит 385 тысяч евро.

69-летний чилиец возглавляет севильскую команду с начала сезона 2020/2021. В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги подопечные Пеллегрини находятся на третьей строчке, отставая лишь от мадридского «Реала» и «Барселоны».

В своей карьере Мануэль был наставником таких команд, как «Манчестер Сити», «Малага», «Вест Хэм» и мадридский «Реал».

