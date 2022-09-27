Защитник «Мальорки»: «Винисиус танцует, но он не унижает других игроков»

Защитник «Мальорки» Антонио Хосе Раильо Аренас поделился мнением о ситуации с форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором, которого последнее время критикуют за эмоциональные празднования голов.

«Да, Винисиус любит потанцевать, при этом он никого не оскорбляет и не унижает соперников. Зря его называют провокатором», - передает слова футболиста Football Espana.

Ранее в эфире испанского телевидения Винисиуса назвали обезьяной из-за манеры празднования забитых мячей.

В текущем сезоне бразилец принял участие в девяти поединках за «Реал», записав на свой счет пять голов и четыре голевые передачи.