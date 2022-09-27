Солер объяснил, почему сменил «Валенсию» на «ПСЖ»

Новичок французского «ПСЖ» Карлос Солер объяснил, почему решил покинуть «Валенсию», в которой был одним из лидеров команды.

«Мы вели переговоры, и я попросил долгосрочный контракт. Мне хотелось связать себя на долгие годы с «Валенсией». Однако у клуба своя стратегия, руководство не подписывает контракты дольше определенного количества лет. Я хотел изменить это, но ко мне не прислушались. Поэтому решил сменить команду», - приводит слова полузащитника GFFN.

Солер – воспитанник «Валенсии». Он пробыл в структуре «летучих мышей» 17 лет. В «ПСЖ» Карлос перебрался в летнее трансферное окно, подписав пятилетнее трудовое соглашение.