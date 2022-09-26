​Араухо всё же прооперируют

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо всё же будет прооперирован. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Ферран Мартинес.

Операция пройдёт в Финляндии в ближайшие дни. После её завершения Араухо начнёт процесс восстановления.

Ранее сообщалось, что в Уругвае давят на Рональда Араухо, желая, чтобы футболист лечился консервативно. Дело в том, что операция резко снижает шансы защитника сыграть на чемпионате мира в Катаре, который пройдёт в ноябре. При этом операция гарантирует хорошее восстановление, а консервативное лечение влечёт за собой риск рецидива.

Напомним, что Рональд Араухо травмировал приводящую мышцу в товарищеском матче сборной Уругвая против Ирана.