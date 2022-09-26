Кака оценил шансы Бензема получить «Золотой мяч»

Бывший футболист сборной Бразилии и мадридского «Реала» Кака высказался о шансах нападающего «сливочных» Карима Бензема стать обладателем «Золотого мяча» в этом году.

«Карим – явный фаворит на награду. Хотя никогда нельзя быть уверенным на 100 процентов. Нынешний Бензема – идеальный игрок. Я считаю, что он заслужил «Золотой мяч», - передает слова бразильца газета Marca.

В прошлом сезоне Бензема стал вместе с «Реалом» чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов. В минувшем розыгрыше Ла Лиги француз отметился 27 голами и 12 ассистами в 32 встречах.

В новом сезоне на счету Карима три мяча и голевая передача в четырех играх чемпионата.