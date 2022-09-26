Кунде может успеть восстановиться к матчу с «Реалом»

Новичок каталонской «Барселоны» Жюль Кунде, получивший травму в расположении сборной Франции, приступил к процессу восстановления. По сообщениям журналистов AS, 23-летний защитник может успеть залечить повреждение до встречи с мадридским «Реалом».

Напомним, что у футболиста диагностирован разрыв двуглавой мышцы бедра. Медицинский штаб «сине-гранатовых» считает, что Жюль может успеть восстановиться за три недели. Матч против «Реала» запланирован на 16 октября.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Кунде принял участие в трех матчах, записав на свой счет две результативные передачи.