Дешам рассказал, что думает о полузащитнике «Реала» Чуамени

Наставник национальной сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о полузащитнике мадридского «Реала» Орельене Чуамени.

«Чуамени еще очень молод, но у него есть отличные навыки. Кроме того, что он может делать на поле, его голова также создана для футбола», - передает слова специалиста Telefoot.

Напомним, что полузащитник пополнил ряды «королевского» клуба в летнее трансферное окно. В текущем сезоне Орельен принял участие в восьми поединках, в которых отметился двумя голевыми передачами. Трудовое соглашение 22-летнего футболиста со «сливочными» рассчитано до середины 2028 года.