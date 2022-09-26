Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Дешам рассказал, что думает о полузащитнике «Реала» Чуамени

 
26 Сентября 2022 • 07:47 Комментировать

Наставник национальной сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о полузащитнике мадридского «Реала» Орельене Чуамени.

«Чуамени еще очень молод, но у него есть отличные навыки. Кроме того, что он может делать на поле, его голова также создана для футбола», - передает слова специалиста Telefoot.

Напомним, что полузащитник пополнил ряды «королевского» клуба в летнее трансферное окно. В текущем сезоне Орельен принял участие в восьми поединках, в которых отметился двумя голевыми передачами. Трудовое соглашение 22-летнего футболиста со «сливочными» рассчитано до середины 2028 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дидье Дешам Орельен Чуамени
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
08:51 · Испания. Ла Лига
Кака оценил шансы Бензема получить «Золотой мяч»
07:53 · Испания. Ла Лига
Кунде может успеть восстановиться к матчу с «Реалом»
07:47 · Испания. Ла Лига
Дешам рассказал, что думает о полузащитнике «Реала» Чуамени
07:30 · Испания. Ла Лига
ФИФА заплатит «Барселоне» за травму Араухо
07:13 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Ливерпуль» готовят громкий обмен звёздными нападающими
06:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» мог перехватить Вальверде у «Реала»
00:52 · Испания. Ла Лига
«Реал» лидирует в борьбе за бразильского вундеркинда, на которого претендует «Барселона»
00:13 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто может покинуть «Барселону»
25 Сентября
23:02 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готова потратить внушительную сумму на звезду «Ливерпуля» 1
22:51 · Испания. Ла Лига
Хави предоставит Месси идеальные условия в «Барселоне» 1
20:55 · Англия. Премьер-лига
Беллингем может остаться в «Боруссии» Дортмунд до 2024 года, на игрока претендуют «Реал» и «Ливерпуль»
17:56 · Италия. Серия А
​«Реал» внимательно следит за ситуацией защитника «Интера» - его оценивают в 65 млн евро слухи
17:50 · Англия. Премьер-лига
​Облак может сменить «Атлетико» на «Манчестер Юнайтед» в январе слухи
16:10 · Испания. Ла Лига
​Кака: «Лучшим в «Реале» был день, когда я ушёл»
10:59 · Россия. Премьер-лига
Вратарь сборной России Ломаев назвал лучшего голкипера мира
Все новости
Рекомендуем