​Кака: «Лучшим в «Реале» был день, когда я ушёл»

Известный в прошлом бразильский футболист Кака вспомнил о своём периоде в «Реале». Цвета мадридского гранда Кака защищал в 2009-2013 годах.

«Это может показаться странным, но лучшим в «Реале» был день, когда я ушёл. Флорентино Перес сказал, что они считают меня отличным профессионалом, который делал всё возможное, но травмы и ограниченное игровое время помешали мне.

Было очень приятно, потому что я чувствовал, что двери «Реала» останутся для меня открытыми. Вот почему вы никогда не услышите от меня плохих отзывов о «Реале» или Жозе Моуринью», - сказал Кака в интервью испанскому изданию Marca.