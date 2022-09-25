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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Кака: «Лучшим в «Реале» был день, когда я ушёл»

 
25 Сентября 2022 • 16:10 Комментировать

Известный в прошлом бразильский футболист Кака вспомнил о своём периоде в «Реале». Цвета мадридского гранда Кака защищал в 2009-2013 годах.

«Это может показаться странным, но лучшим в «Реале» был день, когда я ушёл. Флорентино Перес сказал, что они считают меня отличным профессионалом, который делал всё возможное, но травмы и ограниченное игровое время помешали мне.

Было очень приятно, потому что я чувствовал, что двери «Реала» останутся для меня открытыми. Вот почему вы никогда не услышите от меня плохих отзывов о «Реале» или Жозе Моуринью», - сказал Кака в интервью испанскому изданию Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Кака Жозе Моуринью Флорентино Перес
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