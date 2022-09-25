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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Названы условия возвращения Месси в «Барселону» слухи

 
25 Сентября 2022 • 14:50 Комментировать

Звёздный Лионель Месси может снова примерить на себе футболку «Барселоны». В прошлом году аргентинец подписывал контракт с «ПСЖ» по формуле «2+1», то есть каталонцы смогут подписать своего воспитанника бесплатно будущим летом.

Возвращение Месси в «Барселону» возможно при нескольких условиях, о которых в своём материале рассказывает Mundo Deportivo. Так, во-первых, Лео должен пойти на снижение заработной платы. А во-вторых, звёздный форвард должен согласиться на роль игрока, подчинённого тренеру, то есть эта роль может быть второстепенной. В «Барселоне» не хотят, чтобы камбэк Месси помешал развитию молодых футболистов команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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