Звёздный Лионель Месси может снова примерить на себе футболку «Барселоны». В прошлом году аргентинец подписывал контракт с «ПСЖ» по формуле «2+1», то есть каталонцы смогут подписать своего воспитанника бесплатно будущим летом.

Возвращение Месси в «Барселону» возможно при нескольких условиях, о которых в своём материале рассказывает Mundo Deportivo. Так, во-первых, Лео должен пойти на снижение заработной платы. А во-вторых, звёздный форвард должен согласиться на роль игрока, подчинённого тренеру, то есть эта роль может быть второстепенной. В «Барселоне» не хотят, чтобы камбэк Месси помешал развитию молодых футболистов команды.