Кунде обратился к фанатам после травмы

Французский защитник Жюль Кунде, правами на которого владеет каталонская «Барселона», обратился к своим подписчикам в социальных сетях. Напомним, что игрок получил повреждение в поединке за сборную Франции в Лиге наций.

«Я работаю над тем, чтобы как можно быстрее вернуться», - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.

Кунде получил травму двуглавой мышцы бедра. О точных сроках его восстановления пока ничего не сообщается.

В текущем розыгрыше Ла Лиги и Лиги чемпионов Кунде провел пять поединков, в которых отметился тремя голевыми передачами. Его действующее соглашение с «сине-гранатовыми» рассчитано до 2027 года.