«Барселона» работает над возвращением Месси

Как информируют журналисты Mundo Deportivo, назревает возвращение аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонскую «Барселону». В настоящее время руководство «сине-гранатовых» работает над восстановлением отношений с 35-летним воспитанником клуба.

При этом пока неизвестно, в каком качестве каталонцы хотят вернуть аргентинца. Рассматривается вариант, что Месси предложат стать послом «Барселоны» или же подпишут его в качестве игрока команды летом следующего года.

Лионель ушел из «Барселоны» летом 2021 года из-за тяжелого финансового положения клуба. Нападающий трудоустроился в «ПСЖ», подписав двухлетнее трудовое соглашение.