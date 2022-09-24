​Куман объяснил, почему ему было сложно в «Барселоне»

Рональд Куман не смог вернуть «Барселону» на топ-уровень в Испании и Европе. Голландец отработал на «Камп Ноу» только 14 месяцев – прошлой осенью Куман был отправлен в отставку.

Теперь Куман объяснил, почему ему было сложно проявить себя в «Барселоне».

«Возможно, на мой период в «Барселоне» пришёлся худший момент для клуба в финансовом плане. Плюс это был период пандемии коронавируса. Плюс мы потеряли Лионеля Месси и Антуана Гризманна.

У нас были хорошие молодые игроки, но у нас не было того количества атакующих игроков, которое я хотел», - сказал Куман Football Daily.

В настоящий момент главным тренером «Барселоны» является Хави.