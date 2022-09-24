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Чемпионат Испании. Ла Лига

Клуб из топ-3 Ла Лиги нацелился на форварда «Лилля»

 
24 Сентября 2022 • 11:09 Комментировать

Нападающий Джонатан Бамба, права на которого принадлежат французскому «Лиллю», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Об этом сообщается на страницах Footmercato.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 26-летнего футболиста проявляет севильский «Бетис». «Бело-зелёные» хотят подписать игрока следующим летом, когда у него истечет срок действия контракта с «Лиллем».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Джонатан принял участие в восьми поединках, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В составе «Лилля» Бамба выступает с июля 2018 года. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Лилль джонатан бамба
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