Клуб из топ-3 Ла Лиги нацелился на форварда «Лилля»

Нападающий Джонатан Бамба, права на которого принадлежат французскому «Лиллю», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Об этом сообщается на страницах Footmercato.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 26-летнего футболиста проявляет севильский «Бетис». «Бело-зелёные» хотят подписать игрока следующим летом, когда у него истечет срок действия контракта с «Лиллем».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Джонатан принял участие в восьми поединках, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В составе «Лилля» Бамба выступает с июля 2018 года. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.