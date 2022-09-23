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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стоимость Усмана Дембеле выросла впервые с 2019 года

 
23 Сентября 2022 • 23:39 Комментировать
Барселона
3:0
Эльче
окончен

Потрясающая игра вингера «Барселоны» Усмана Дембеле не осталась незамеченной известным изданием Transfermarkt.

Эксперты повысили стоимость чемпиона мира в составе французской сборной с 30 до 50 миллионов евро. Что интересно, ценник на футболиста изменился в лучшую сторону впервые с 2019 года.

Переход в «Барселону» в 2017 году стоил руководству каталонцев 125 миллионов евро при рыночной цене на Усмана в 33 миллиона. Несмотря на столь резкий скачок, качество игры футболиста приводило к постепенному снижению стоимости.

Лишь после назначения Хави в середине сезона 2021/2022 Дембеле стал стабильным игроком основы и выиграл приз лучшему ассистенту прошлого сезона Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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