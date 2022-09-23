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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бывший директор «Барселоны»: «Неймар думал, что уходя из клуба, он уйдёт и от своих психологических проблем»

 
23 Сентября 2022 • 21:45 Комментировать

Бывший административный сотрудник «Барселоны» Рауль Санльехи считает, что Неймар не хотел уходить из «Барселоны» летом 2017 года, и даже плакал при уходе, но сделал это из-за своих комплексов.

- Главная проблема была в голове Неймара. Ему было нехорошо, у него были большие персональные проблемы, он был очень уязвим в тот период. Много раз было так, что я с ним разговаривал, уговаривал остаться, а он в ответ плакал. Мы хотели сохранить его, но он все же ушел. Он думал, что уходя из «Барселоны», он уйдет также и от своих психологических проблем, но этого не случилось, - цитирует Санльехи El Mundo Deportivo.  

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Евро-Футбол.Ру,
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