Бывший директор «Барселоны»: «Неймар думал, что уходя из клуба, он уйдёт и от своих психологических проблем»

Бывший административный сотрудник «Барселоны» Рауль Санльехи считает, что Неймар не хотел уходить из «Барселоны» летом 2017 года, и даже плакал при уходе, но сделал это из-за своих комплексов.

- Главная проблема была в голове Неймара. Ему было нехорошо, у него были большие персональные проблемы, он был очень уязвим в тот период. Много раз было так, что я с ним разговаривал, уговаривал остаться, а он в ответ плакал. Мы хотели сохранить его, но он все же ушел. Он думал, что уходя из «Барселоны», он уйдет также и от своих психологических проблем, но этого не случилось, - цитирует Санльехи El Mundo Deportivo.