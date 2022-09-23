​Уже 4 игрока «Барселоны» травмировались в своих сборных

Сентябрьская пауза на матчи сборных может негативно повлиять на «Барселону». Уже четыре футболиста каталонской команды травмировались в своих национальных командах. Ранее травмы получили Жюль Кунде (сборная Франции), Френки де Йонг и Мемфис Депай (оба – сборная Голландии). Теперь же в лазарет угодил Рональд Араухо. Защитник был заменён в самом начале пятничного товарищеского матча сборной Уругвая против Ирана.

В шести прошедших турах чемпионата Испании «Барселона» смогла раздобыть 16 очков. Команда Хави на два зачётных балла отстаёт от лидирующего в турнирной таблице «Реала».