​«Вы бы открыли газовые трубы»: Тебас ответил президенту «ПСЖ», который снова уколол «Барселону»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на слова президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи. Последний снова уколол «Барселону», сказав, что в футболе нужно быть осторожными с большими долгами и магическим вливанием капитала.

«Нет никакой магии. «Барселона» продала часть своих активов, чтобы покрыть свои убытки. Если бы такое произошло с «ПСЖ», вы бы открыли газовые трубы. За устойчивый футбол нужно расплачиваться тем, что у вас есть, правильно?» - написал Тебас в социальных сетях.

Напомним, что «Барселона» летом серьёзно потратилась на трансферном рынке, реализовав ряд финансовых рычагов.