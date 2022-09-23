Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Азар рассказал, когда он вернётся на топ-уровень

 
23 Сентября 2022 • 16:43 Комментировать

Нападающий «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал о том, когда он вернётся на топовый уровень.

«Самый лучший, прежний Эден Азар вернётся, как только у него будут игровые минуты. Мне просто нужно вернуться в ритм, чтобы доказать это», - высказался Азар, чьи слова приводит Cope.

В сезоне 2022/2023 Эден Азар сыграл за «Реал» только 158 минут в четырёх матчах. Бельгиец забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра.

Напомним, что Эден Азар перебрался в «Реал» летом 2019 года. С тех пор бельгиец много раз травмировался, а когда выходил на поле, то не показывал своей лучшей игры.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бельгии Эден Азар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Сентября
16:43 · Испания. Ла Лига
​Азар рассказал, когда он вернётся на топ-уровень
16:27 · Испания. Ла Лига
​СМИ раскрыли договорённость между Лапортой и де Йонгом слухи
15:57 · Испания. Ла Лига
Президент «ПСЖ» снова уколол «Барселону» 1
15:40 · Испания. Ла Лига
​Названы сроки восстановления Кунде
15:27 · Испания. Ла Лига
Чуамени: «Был ли этот год для меня успешным? Да, но это ещё не всё»
15:15 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» не спешит судиться с «Атлетико» по делу Гризманна – каталонцы хотят договориться слухи
14:56 · Англия. Премьер-лига
Новым спортивным директором «Челси» может стать Мончи
14:36 · Испания. Ла Лига
У Анчелотти самый высокий процент побед среди тренеров в 2022 году
13:55 · Испания. Ла Лига
Сразу три игрока «Атлетико» близки к возвращению в строй
13:01 · Испания. Ла Лига
У Алабы нет травмы, защитник продолжит выступать за сборную во время международной паузы
12:27 · Испания. Ла Лига
Де Пауль назвал лучшего полузащитника мира 6
10:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» считает, что 90 очков будет достаточно для победы в Ла Лиге
10:06 · Испания. Ла Лига
Гомес рассказал, как изменилась игра Месси
10:02 · Испания. Ла Лига
Галтье: «Я восхищаюсь Анчелотти»
09:59 · Испания. Ла Лига
Асенсио: «Со мной уже связывались топ-клубы»
Все новости
Рекомендуем