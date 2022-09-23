​Азар рассказал, когда он вернётся на топ-уровень

Нападающий «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал о том, когда он вернётся на топовый уровень.

«Самый лучший, прежний Эден Азар вернётся, как только у него будут игровые минуты. Мне просто нужно вернуться в ритм, чтобы доказать это», - высказался Азар, чьи слова приводит Cope.

В сезоне 2022/2023 Эден Азар сыграл за «Реал» только 158 минут в четырёх матчах. Бельгиец забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра.

Напомним, что Эден Азар перебрался в «Реал» летом 2019 года. С тех пор бельгиец много раз травмировался, а когда выходил на поле, то не показывал своей лучшей игры.