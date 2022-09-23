В летнее трансферное окно «Барселона» стремилась продать Френки де Йонга, но футболист не захотел покидать «Камп Ноу». Сообщалось, что юристы каталонского клуба нашли нарушения в процессе продления контракта с де Йонгом, и дело может дойти до суда. Впрочем, «Барселона» решила не давать делу ход. Президент клуба Жоан Лапорта договорился с футболистом о том, что в конце сезона они сядут за стол переговоров и обсудят корректировку зарплаты де Йонга в меньшую сторону. Об этом рассказывает Carrusel Deportivo.

Стоит сказать, что Френки де Йонг подписывал новый контракт с «Барселоной» при президентстве Хосепа Бартомеу.