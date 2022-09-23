Президент «ПСЖ» снова уколол «Барселону»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи продолжает критиковать «Барселону» за её финансовую политику.

«Мы должны быть осторожными с опасными уровнями долгов и магическим вливанием капитала. Это не устойчивый путь. Мы должны думать о долгосрочной перспективе, а не о краткосрочной», - высказался Аль-Хелаифи, чьи слова приводит El Partidazo de COPE.

Ранее Нассер Аль-Хелаифи уже критиковал каталонский клуб за его финансовую ситуацию.

Напомним, что «Барселона» имела огромные долги, но использование нескольких рычагов позволило клубу провести активное лето на трансферном рынке.