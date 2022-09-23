Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «ПСЖ» снова уколол «Барселону»

 
23 Сентября 2022 • 15:57 Комментировать (1)

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи продолжает критиковать «Барселону» за её финансовую политику.

«Мы должны быть осторожными с опасными уровнями долгов и магическим вливанием капитала. Это не устойчивый путь. Мы должны думать о долгосрочной перспективе, а не о краткосрочной», - высказался Аль-Хелаифи, чьи слова приводит El Partidazo de COPE.

Ранее Нассер Аль-Хелаифи уже критиковал каталонский клуб за его финансовую ситуацию.

Напомним, что «Барселона» имела огромные долги, но использование нескольких рычагов позволило клубу провести активное лето на трансферном рынке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Ale10JUFC
23 Сентября 2022 в 16:02
Чувак у которого безлимит на расходы учит экономики
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Сентября
15:57 · Испания. Ла Лига
Президент «ПСЖ» снова уколол «Барселону» 1
15:40 · Испания. Ла Лига
​Названы сроки восстановления Кунде
15:27 · Испания. Ла Лига
Чуамени: «Был ли этот год для меня успешным? Да, но это ещё не всё»
15:15 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» не спешит судиться с «Атлетико» по делу Гризманна – каталонцы хотят договориться слухи
14:56 · Англия. Премьер-лига
Новым спортивным директором «Челси» может стать Мончи
14:36 · Испания. Ла Лига
У Анчелотти самый высокий процент побед среди тренеров в 2022 году
13:55 · Испания. Ла Лига
Сразу три игрока «Атлетико» близки к возвращению в строй
13:01 · Испания. Ла Лига
У Алабы нет травмы, защитник продолжит выступать за сборную во время международной паузы
12:27 · Испания. Ла Лига
Де Пауль назвал лучшего полузащитника мира 5
10:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» считает, что 90 очков будет достаточно для победы в Ла Лиге
10:06 · Испания. Ла Лига
Гомес рассказал, как изменилась игра Месси
10:02 · Испания. Ла Лига
Галтье: «Я восхищаюсь Анчелотти»
09:59 · Испания. Ла Лига
Асенсио: «Со мной уже связывались топ-клубы»
09:49 · Испания. Ла Лига
Савич возобновил тренировки с «Атлетико»
09:38 · Испания. Ла Лига
Ван Галь объяснил, почему заменил де Йонга в матче с Польшей
Все новости
Рекомендуем