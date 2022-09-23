​Названы сроки восстановления Кунде

Защитник Жюль Кунде получил травму в матче за сборную Франции. Как сообщает на своих страницах AS, футболист мог получить разрыв двуглавой мышцы бедра на левой ноге. В таких случаях восстановление игрока обычно занимает от трёх до четырёх недель.

Напомним, что в летнее трансферное окно Жюль Кунде сменил клубную прописку. Француз перебрался из «Севильи» в «Барселону».

Сборная Франции в четверг вечером в пятом туре Лиги наций обыграла на своём поле Австрию со счётом 2:0. Авторами голов стали Килиан Мбаппе и Оливье Жиру. Впереди у «трёхцветных» гостевой поединок против национальной команды Дании.