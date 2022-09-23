«Барселона» рассчитывает достичь соглашения с «Атлетико» по делу Антуана Гризманна. Каталонцы будут вести переговоры с мадридским клубом и подадут в суд только в том случае, если договориться не удастся. Об этом рассказывает Mundo Deportivo.

По данным источника, «Барселона» хочет получить от «Атлетико» как минимум 25 миллионов евро. Цель каталонцев – закрыть сделку до очного противостояния команд, которое пройдёт в начале января.

Напомним, что «Атлетико» сознательно ограничивает игровое время Антуана Гризманна, чтобы обойти обязательную выплату «Барселоне» в 40 миллионов евро.