Гомес рассказал, как изменилась игра Месси

Атакующий полузащитник сборной Аргентины и «Севильи» Алехандро Гомес поделился мнением о своем звездном соотечественнике Лионеле Месси, выступающем за «ПСЖ».

«Сейчас Лионель находится на новом этапе карьеры. Месси стал более зрелым игроком, более значимым. Теперь у него совершенно другая роль в команде», - передает слова Алехандро Ole.

35-летний Месси перешел в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» летом прошлого года, заключив трудовое соглашение до окончания сезона-2022/2023.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции нападающий провел восемь поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью голевыми передачами.