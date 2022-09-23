Асенсио: «Со мной уже связывались топ-клубы»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио, который не проходит в основной состав «королевского» клуба, высказался о вариантах продолжения карьеры.

«Барселона»? Пока не могу ничего сказать по этому поводу. Однако со мной уже связывались другие топ-клубы. Через семь месяцев я могу заключить трудовое соглашение с любым клубом», - передает слова испанского футболиста газета Marca.

Срок действующего контракта 26-летнего игрока со «сливочными» рассчитан до середины 2023 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Марко принял участие всего в двух поединках, не отметившись голевыми действиями.