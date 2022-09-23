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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нацелилась на 16-летнего бразильского таланта

 
23 Сентября 2022 • 08:54 Комментировать

16-летний бразильский форвард Эндрик, выступающий у себя на родине за «Палмейрас», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Diario Sport.

Согласно сведениям источника, в услугах 16-летнего исполнителя заинтересована каталонская «Барселона». На этой неделе агент перспективного игрока провел встречу с представителями «сине-гранатовых».

Стоит отметить, что интерес к Эндрику также проявляют мадридский «Реал» и «ПСЖ».

Летом прошлого года бразилец заключил первый профессиональный контракт с «Палмейрасом». В договоре прописана клаузула в размере 32 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эндрик
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