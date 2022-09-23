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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси готов вернуться в «Барселону»

 
23 Сентября 2022 • 08:39 Комментировать

Звезда мирового футбола Лионель Месси, ныне выступающий за французский «ПСЖ», готов вернуться в каталонскую «Барселону». Об этом сообщается на страницах Forbes.

Как отмечает источник, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта уже общался по этому поводу с 35-летним аргентинцем. Срок действующего трудового договора Лионеля с парижским грандом рассчитан до середины 2023 года.

Месси – воспитанник академии каталонского клуба. Он выступал за «Барселону» до лета 2021 года, когда у него истек срок действия контракта с клубом. Нападающий принял решение продолжить карьеру в Париже, подписав с местный грандом двухлетнее соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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