Месси готов вернуться в «Барселону»

Звезда мирового футбола Лионель Месси, ныне выступающий за французский «ПСЖ», готов вернуться в каталонскую «Барселону». Об этом сообщается на страницах Forbes.

Как отмечает источник, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта уже общался по этому поводу с 35-летним аргентинцем. Срок действующего трудового договора Лионеля с парижским грандом рассчитан до середины 2023 года.

Месси – воспитанник академии каталонского клуба. Он выступал за «Барселону» до лета 2021 года, когда у него истек срок действия контракта с клубом. Нападающий принял решение продолжить карьеру в Париже, подписав с местный грандом двухлетнее соглашение.