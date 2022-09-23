Азар ответил на вопрос о двуличии Анчелотти

Полузащитник сборной Бельгии и мадридского «Реала» Эден Азар высказался о своем положении в «королевском» клубе.

«Я просто хочу играть в футбол. У меня были непростые времена, когда я редко появлялся на поле. Но сейчас выкладываюсь на все 100 процентов.

Проявляет ли двуличие Карло Анчелотти, когда твердит, что верит в меня, но оставляет при этом в резерве? Лучше спросите у него», - передает слова бельгийского хавбека RTL.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Азар провел три поединка, в которых не отметился результативными действиями.