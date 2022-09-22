Давид Сильва оштрафован на 1080 евро за хулиганство в отношении девочки

Прошлым летом футболист «Реал Сосьедад» Давид Силва угодил в неприятный инцидент - драку на Канарских островах, где он отдыхал со своим братом. В ходе драки Сильва, осознанно или нет, травмировал молодую девушку, которая пыталась унять драчунов - он оттолкнул ее, девушка упала, получила синяки и даже порезы.

Позже Сильва признал этот порыв агрессии, но до суда дело не дошло - стороны договорились решить инцидент полюбовно.

И вот он решился, сообщает Tiempo de Canarias, облегчив карман футболиста на 1080 евро. Но пострадал не только его кошелек, но имидж, доселе практически безупречный с точки зрения агрессивного поведения.