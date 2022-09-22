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Чемпионат Испании. Ла Лига

Давид Сильва оштрафован на 1080 евро за хулиганство в отношении девочки

 
22 Сентября 2022 • 22:59 Комментировать
Жирона
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Реал Сосьедад
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02.10 19:30

Прошлым летом футболист «Реал Сосьедад» Давид Силва угодил в неприятный инцидент - драку на Канарских островах, где он отдыхал со своим братом. В ходе драки Сильва, осознанно или нет, травмировал молодую девушку, которая пыталась унять драчунов - он оттолкнул ее, девушка упала, получила синяки и даже порезы.

Позже Сильва признал этот порыв агрессии, но до суда дело не дошло - стороны договорились решить инцидент полюбовно.

И вот он решился, сообщает Tiempo de Canarias, облегчив карман футболиста на 1080 евро. Но пострадал не только его кошелек, но имидж, доселе практически безупречный с точки зрения агрессивного поведения. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Давид Сильва
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ЖИРОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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