Беренгер рассказал о своей мечте

Нападающий «Атлетик» Бильбао Алехандро Беренгер ответил на вопрос о возможном попадании в состав сборной Испании.

Беренгер сказал Marca, что он стремится выступать за сборную, ведь это является его мечтой, если главный тренер Луис Энрике позвонит и позовет в команду, то это будет восторг.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в шести матчах чемпионата Испании, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи.

«Атлетик» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 13 набранных очков после шести туров.