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Чемпионат Испании. Ла Лига

Уильямс: Я не встречался с расизмом в Испании

 
22 Сентября 2022 • 17:46 Комментировать
Атлетик Б
...
Альмерия
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30.09 22:00

Вингер «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс ответил на вопрос, встречал ли он проявление расизма в Испании.

Уильямс сказал Marca, что не встречался с расизмом в Испании, но видел, как его брат реагировал на такие вещи, сейчас это все связано с футболом, хочется надеяться, что когда-нибудь люди поймут свои ошибки и остановятся.

Футболист отметил, что это начинается в молодом возрасте, никто расистом не рождается, необходимо сделать акцент на воспитании.  

В текущем сезоне 20-летний Уильямс провел шесть матчей в чемпионате Испании, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Нико Уильямс
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АТЛЕТИК Б АЛЬМЕРИЯ
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