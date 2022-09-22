Уильямс: Я не встречался с расизмом в Испании

Вингер «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс ответил на вопрос, встречал ли он проявление расизма в Испании.

Уильямс сказал Marca, что не встречался с расизмом в Испании, но видел, как его брат реагировал на такие вещи, сейчас это все связано с футболом, хочется надеяться, что когда-нибудь люди поймут свои ошибки и остановятся.

Футболист отметил, что это начинается в молодом возрасте, никто расистом не рождается, необходимо сделать акцент на воспитании.

В текущем сезоне 20-летний Уильямс провел шесть матчей в чемпионате Испании, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет две голевые передачи.