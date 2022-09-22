Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Бывший президент «Барселоны» Росель оправдан по одному из дел

 
22 Сентября 2022 • 16:56 Комментировать

Сандро Росель, который в своё время занимал должность президента «Барселоны», был оправдан по одному из дел. Речь идёт о деле о предполагаемом мошенничестве, в рамках которого прокуратура запрашивала для функционера два года и девять месяцев тюремного заключения. Росель якобы незаконно присвоил себе 230 296 евро в 2012 году. И хотя функционер настаивал на невиновности, в 2019 году он вернул в казну гонорар и проценты. Теперь суд вынес для Сандро оправдательный приговор, о чём пишет Marca.

Для Сандро Роселя проблемы с законом не закончились. В октябре он предстанет перед судом в рамках дела о возможных нарушениях при подписании «Барселоной» Неймара.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сандро Росель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Сентября
16:56 · Испания. Ла Лига
​Бывший президент «Барселоны» Росель оправдан по одному из дел
15:17 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» договорилась о трансфере защитника слухи
14:59 · Испания. Ла Лига
​Куман раскритиковал Лапорту
14:35 · Испания. Ла Лига
Гризманн счастлив в «Атлетико» и хотел бы остаться в клубе
14:21 · Испания. Ла Лига
Гонсалес: Я не думаю, что окажусь в «Реале»
13:49 · Германия. Бундеслига
Рюдигер: «В «Штуттгарте» я получал много красных, родители даже советовали идти к психологу»
13:29 · Испания. Ла Лига
Гендиректор «Атлетико» Марин: «Недопустимо, чтобы наших фанатов считали расистами»
13:04 · Испания. Ла Лига
Рюдигер признался, что ему нравится провоцировать соперников
12:57 · Англия. Премьер-лига
Вундеркинд из «Аталанты» привлёк внимание «Манчестер Сити» и «Атлетико»
12:36 · Англия. Премьер-лига
Гарсия: «Я всегда мечтал играть за «Барселону»
11:45 · Англия. Премьер-лига
Английский топ-клуб нацелился на Дембеле, у игрока прописана сумма отступных в 48 миллионов евро
11:09 · Испания. Ла Лига
Де Йонг рассказал, чувствует ли себя чужим в «Барселоне»
11:02 · Испания. Ла Лига
Де Йонг: «Хочу вернуть место в основе «Барселоны»
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за бразильского футболиста
10:41 · Испания. Ла Лига
Тите: «Танцы Винисиуса – это не провокация, а выражение радости»
Все новости
Рекомендуем