​Бывший президент «Барселоны» Росель оправдан по одному из дел

Сандро Росель, который в своё время занимал должность президента «Барселоны», был оправдан по одному из дел. Речь идёт о деле о предполагаемом мошенничестве, в рамках которого прокуратура запрашивала для функционера два года и девять месяцев тюремного заключения. Росель якобы незаконно присвоил себе 230 296 евро в 2012 году. И хотя функционер настаивал на невиновности, в 2019 году он вернул в казну гонорар и проценты. Теперь суд вынес для Сандро оправдательный приговор, о чём пишет Marca.

Для Сандро Роселя проблемы с законом не закончились. В октябре он предстанет перед судом в рамках дела о возможных нарушениях при подписании «Барселоной» Неймара.