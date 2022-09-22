Трансферное окно в Европе закрылось в начале сентября, но клубы продолжают работать над усилением своих составов на будущее. По данным Mundo Deportivo, следующее трансферное окно «Барселона» тоже планирует провести довольно активно. Каталонцы хотят усилить линию обороны Иньиго Мартинесом, который сейчас выступает за «Атлетик» из Бильбао. Согласно информации источника, «сине-гранатовые» уже имеют устную договорённость с представителями игрока.

Действующий контракт 31-летнего Иньиго Мартинеса с «Атлетиком» рассчитан до конца текущего сезона, то есть летом «Барселона» может заполучить защитника бесплатно.