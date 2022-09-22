​Куман раскритиковал Лапорту

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман раскритиковал президента клуба Жоана Лапорту. Как известно, летом прошлого года голландский тренер хотел заполучить полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

«Президент хотел досадить мне больше, чем подписать игрока. Это задержало операцию, поэтому Вейналдум выбрал «ПСЖ», - слова Кумана приводит портал Goal.com со ссылкой на голландский AD.

Добавим, что в настоящий момент с «Барселоной» работает Хави Эрнандес. После шести туров команда занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Реала» на два зачётных балла.