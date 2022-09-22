«Реал» отказался от Мбаппе - названа причина

Владельцы мадридского «Реала» больше не помышляют о приглашении звездного французского нападающего Килиана Мбаппе после срыва переговоров в конце сезона-2021/2022. Тогда стороны были близки к сделке, однако после длительных переговоров игрок отказал «сливочным» и заключил новый выгодный контракт с «ПСЖ».

Согласно сведениям журналистов El Debate, «королевский» клуб считает поступок Мбаппе предательством. В Мадриде посчитали, что Килиан специально использовал переговоры с «Реалом» для того, чтобы выбить крупный контракт у «ПСЖ». Кроме того, в клубе уверены, что после такого фанаты команды не примут француза.

Новое трудовое соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до середины 2025 года.

«Реал» принял решение по трансферу Мбаппе