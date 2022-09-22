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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» возобновил интерес к Ауа

 
22 Сентября 2022 • 09:28 Комментировать

Полузащитник Уссем Ауа, правами на которого владеет французский «Лион», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом рапортует портал Goal.com.

Источник отмечает, что представители футболиста присутствовали на последних матчах севильской команды. В свою очередь руководство «Бетиса» проявляло интерес к Уссему еще прошлой зимой, однако тогда сделка не состоялась.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции 24-летний полузащитник сыграл всего один поединок.

Контракт Ауа с «ткачами» рассчитан до лета следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Бетис Уссем Ауа
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