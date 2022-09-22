Дембеле: «Никогда не думал об уходе из «Барселоны»

Французский вингер Усман Дембеле рассказал, что никогда не задумывался об уходе из каталонской «Барселоны».

«Когда шел переговорный процесс, я даже не думал об уходе. Помню нашу встречу с Хави, когда пообещал ему подписать новый контракт. Я всегда говорил, что хочу остаться в «Барселоне», - передает слова футболиста Calciomercato.

25-летний француз выступает за каталонский коллектив с августа 2017 года. Срок действующего контракта Дембеле с «сине-гранатовыми» рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Усман провел шесть матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста.