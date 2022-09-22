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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналдиньо: «У «Барселоны» есть всё, чтобы вернуться на вершину»

 
22 Сентября 2022 • 07:33 Комментировать

Экс-игрок каталонской «Барселоны» Роналдиньо высказался о перспективах «сине-гранатовых». По его мнению, у команды есть все для того, чтобы вернуться на прежний уровень.

«У «Барсы» есть отличный наставник и потрясающие игроки, они подписали сильных новичков летом. У них отличное подрастающее поколение. У «Барселоны» есть все, чтобы снова оказаться на вершине», - передает слова Роналдиньо Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне «сине-гранатовые» с 16 набранными очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави Эрнандеса отстают от лидирующего «Реала» на два пункта.

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Роналдиньо Барселона
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