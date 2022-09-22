Де Йонг назвал сильные качества Левандовски

Голландский хавбек Френки де Йонг, выступающий за каталонскую «Барселону», поделился мнением о звездном новичке команды – нападающем Роберте Левандовски.

«Левадовски очень приятный человек. Роберт – один из лучших центрфорвардов мира. Он физически силен, способен держать мяч, обладает отличной техникой, много отрабатывает на поле и часто забивает голы», - передает слова полузащитника Mundo Deportivo.

«Барселона» подписала Левандовски минувшим летом, заплатив мюнхенской «Баварии» 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне польский бомбардир принял участие в восьми поединках, забил 11 мячей и сделал две голевые передачи.