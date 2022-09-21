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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фабрегас был бы рад возвращению Месси в «Барселону»

 
21 Сентября 2022 • 22:54 Комментировать

Бывший футболист «Барселоны» Сеск Фабрегас приветствует идею возвращения Лионеля Месси в «Барсу», он считает, что это был бы хороший подарок поклонникам клуба, который в следующем году отметит свое 125-летие. Месси выступал за «Барселону» с 2004 года, когда впервые вышел на замену в матче за каталонский гранд, вплоть до лета 2021 года. Сейчас он перебрался в «ПСЖ».

- Не знаю, возможно ли это возвращение. Но это было бы хорошо, если «Барселона» расположена к такому варианту. Это был бы счастливый конец прекрасной истории, - цитирует испанского полузащитника испанская радиостанция RAC1.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Сеск Фабрегас
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