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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фекир возвращается в строй «Бетиса»

 
21 Сентября 2022 • 22:14 Комментировать
Сельта
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Бетис
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02.10 17:15

Приятные новости для поклонников «Бетиса», который и так очень хорошо начал сезон - в строй возвращается Набиль Фекир, один из ключевых полузащитников команды.

Как уточняет испанское издание Diario AS, Фекир приступил к полноценным тренировкам с командой, после того, как отсутствовал предыдущие три недели - травмы, к сожалению, очень часто выбивают из строя талантливого полузащитника.

Сейчас «Бетис» занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата, в следующем туре команда сыграет в гостях с «Сельтой», это случится второго октября в рамках седьмого тура Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Сельта Набиль Фекир
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