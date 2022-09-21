Фекир возвращается в строй «Бетиса»

Приятные новости для поклонников «Бетиса», который и так очень хорошо начал сезон - в строй возвращается Набиль Фекир, один из ключевых полузащитников команды.

Как уточняет испанское издание Diario AS, Фекир приступил к полноценным тренировкам с командой, после того, как отсутствовал предыдущие три недели - травмы, к сожалению, очень часто выбивают из строя талантливого полузащитника.

Сейчас «Бетис» занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата, в следующем туре команда сыграет в гостях с «Сельтой», это случится второго октября в рамках седьмого тура Ла Лиги.