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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Симеоне не грозит отставка слухи

 
21 Сентября 2022 • 20:51 Комментировать

«Атлетико» не лучшим образом начал сезон 2022/2023. В шести турах чемпионата Испании команда потеряла уже восемь очков, и нет ощущения, что «матрасники» будут конкурировать с «Реалом» и «Барселоной» за чемпионский титул.

Тем не менее, боссы «Атлетико» нисколько не сомневаются в Диего Симеоне. Об этом на своих страницах рассказывает AS. Ни о какой тренерской перестановке в мадридском клубе не думают. В рядах «матрасников» верят, что аргентинский специалист выправит ситуацию.

Отмечается, что на сегодняшний день Диего Симеоне ничего не угрожает. Любые решения по будущему тренера будут приниматься уже в конце сезона – в зависимости от результатов.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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