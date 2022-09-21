Врач хорватской сборной сообщил, что Лука Модрич настроен выступить на Евро-2024. Становится понятно, что вешать бутсы на гвоздь по завершению сезона 2022/2023 полузащитник не собирается. Как сообщает AS, «Реал» будет готов предложить Модричу новый контракт, но стороны не торопятся. Переговоры на этот счёт стартуют только в следующем году.

В сентябре Луке Модричу исполнилось 37 лет. Цвета «Реала» полузащитник защищает уже более десяти лет – в мадридский клуб хорват переходил из «Тоттенхэма» в конце августа 2012 года.

Добавим, что в ноябре сборная Хорватии отправится на чемпионат мира, который пройдёт в Катаре.