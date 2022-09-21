​Сетьен не хочет говорить о Месси

У Кике Сетьена не получилось проявить себя в «Барселоне». На должности тренера каталонцев он провёл только восемь месяцев в 2020 году. В последней игре при Сетьене «сине-гранатовые» проиграли «Баварии» со счётом 2:8.

Поговаривали, что у Сетьена были проблемы в отношениях с футболистами, особенно со звёздами. По слухам, Лео Месси и другие топ-игроки не воспринимали тренера как авторитетную фигуру. Впрочем, Кике не жалеет о периоде в «Барселоне».

«Я совершенно не жалею о том, что согласился на работу в «Барселоне». Если тебе не нравится ситуация, ты просто собираешь вещи и уходишь. Однако некоторые моменты меня беспокоили.

Месси? Я бы предпочёл не говорить о нём», - цитирует Сетьена A Bola.