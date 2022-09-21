На Винисиуса не повлияли скандалы

В последнее время нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору непросто. Футболисту пришлось столкнуться с проявлениями расизма и другими оскорблениями, что могло выбить его из колеи. Но нет. Как сообщает Marca, Винисиус совершенно спокоен и сосредоточен на своей работе. Отмечается, что бразильского форварда поддержал президент «Реала» Флорентино Перес.

Напомним, что Винисиуса из-за танцев после гола в Испании сравнили с обезьяной. После этого фанаты «Атлетико» оскорбляли игрока «Реала» на почве расизма прямо во время матча.

В сезоне 2022/2023 Винисиус Жуниор провёл за «Реал» 9 матчей. Бразилец забил 5 голов и отдал 4 результативных паса.