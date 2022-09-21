Раскрыт любопытный пункт из контракта Дембеле с «Барселоной»

В какой-то момент казалось, что уход Усмана Дембеле из «Барселоны» неизбежен – игрока даже отстраняли от работы с командой – но он остался. Стороны договорились о новом контракте на два сезона.

Как сообщает L’Equipe, в контракте Дембеле с «Барселоной» прописан пункт, согласно которому выкупить игрока можно за 50 миллионов евро. Активировать пункт можно летом 2023 года. Любопытно, что половину из этой суммы – 25 миллионов евро – получит сам Дембеле и его представители. За счёт этого условия «Барселоне» удалось при подписании контракта не выплачивать игроку и его агентам подписные бонусы.

Добавим, что Усман Дембеле играет за «Барселону» с лета 2017 года.